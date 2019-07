Ta vare på kjæledyrene i varmen

Nyheter

– I intens sol og varme lider både katter og hunder. Se til at de har tilgang til skygge og sørg for at de har rikelig med vann, både innendørs og utendørs. Sett gjerne ekstra drikkebeger flere steder i huset og ute. Skulle dyrene begynne å pese, puste med åpen munn og se ubekvem ut, bør du spyle de med kaldt vann for å kjøle de ned. Ikke pakk de inn i våte og kalde håndklær, sier Tor Kvinge, veterinær tilknyttet Tryg Forsikring og daglig leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

Veterinæren advarer samtidig mot å ta med hunden på stranden i varmen.