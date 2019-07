To av fem skal sove ute denne sommeren

Nyheter

Det skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

–Det er gøy at så mange planlegger å pakke soveposen i ferien. Vi er imidlertid ikke overrasket over tallene – det enkle friluftslivet er en viktig del av den norske feriekulturen som fortsatt står sterkt, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Ikke overraskende viser undersøkelsen at unge er aller ivrigst på å sove ute.

– En bonus for unge er at det å sove ute er rimelig. Ofte er de fineste overnattingstedene overraskende nær, du trenger ikke reise på noen lang ekspedisjon. Å telte ved et vann i nærheten, eller legge seg i soveposen under stjernehimmelen på terassen, kan gi uforglemmelige sommerminner, sier Heimdal.

– Husk å holde avstand til bebyggelse – minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Teltet kan stå samme plass i inntil to døgn. Slår du opp teltet fjernt fra bebodde strøk, gjelder imidlertid ikke tidsbegrensingen på to dager.