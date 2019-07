Fyringen i Davik som vart til færing

Nyheter

«Etter reportasjen om minnemarkeringa av Claus Frimann den 16. juni, har ein davikar protestert i avisa mot at fartyet som frakta Claus, i sokneprest Olav Gundersen sin skikkelse, over Davikbukta, vert kalla for det forhymelege namnet færing.

Presteskyss i den tid prestar var embetsmenn med pipekrage og samarie, vart førte i meir staselege farty enn vanleg færing.

Historia bak fyringen, eller firæringen, med fire keipar på kvar rip, som vart til færing i Fjordenes Tidende, er ei u-oppklart svivyrding av eit stasfarty med tradisjonar til vikingtida. Hermed fakta så langt den rekk om denne tragiske nedgraderinga av den staselege og eldgamle Jøsup i Davik.

Etter avtale sende eg reportasjen til redaksjonen i Fjordenes Tidende. Som sedvane vart den redigerte versjon send attende til meg for korrektur og godkjenning. Begge tekstar omtala Jøsup som fyring. Fyringen som frakta «Claus» til kyrkje. Den vidare prosess for den ferdigredigerte tekst er utanfor forfattaren sin rekkevidde, og påvirkning. Korleis «y» vart til «æ» er eit mysterium.

Men, Jøsup kjenner eg som fyring. I 1992/93 var eg mannskap på dette stolte fartyet under dramatisk nattseilas til Gimmestad kyrkje for å feire 300-års jubileum under biskop Lønning si mektige hand. Hans malmfulle røyst gav ekko i veggane av adelfure, som denne dagen tala nynorsk, så nær Gloppemål som han neppe elles gjorde. Ført til sakristiet i stolkjerre, etter rotur i femkeiping over Gloppefjorden frå Vereide. Førespent av steilande gangarar som var så fyrrige at dei heldt på å sende dei geistlege baklengs i den nygrusa kyrkejvegen.

Nei, aldri har eg i skrift eller tale kalla Jøsup noko anna enn fyring, aldri færing.

Må fyringen Jøsup krysse Nordfjord i nye genersjoner. Med spent lårsegl i liten kuling og med kvitt sjødrev om stamnen. Vel trutna i alle bordgangar og saumhol. Med jublande Davikarar på toftene. Leve Fyringen Jøsup».