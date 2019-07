Rakk å slukke selv før brannvesenet kom

Nyheter

Brann, politi og redningsskøyte rykket søndag ettermiddag, litt etter klokka seks, ut til melding om brann i en fritidsbåt som ligger ved Sætrasanden ved Halsør i Vågsøy.

Eierne av båten forteller til Fjordenes Tidende at de oppdaget brannen selv, og fikk slukket denne relativt raskt selv, før brannvesenet kom.

Det stod på et tidspunkt røyk ut av båten.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Vest politidistrikt melder 18.47 at brannen er slukket, og at redningsskøyta er på veg for å slepe båten til land.