En gammel kjenning ligger til kai

Nyheter

Skipet kom til Måløy mandag og reiser videre tirsdag. Lord Nelson kommer fra The tall Ships Races Bergen 2019, der den faktisk var påmeldt som første skute.

Lord Nelson deltok som en A-skute dvs. over 40 meter.

Skipet er tilpasset alle aldre, men også for mennesker med nedsatt funksjonsevne da det finnes både heiser og taljer for rullestolbrukere ombord. I tillegg til dette finnes der også joysticks for å styre skipene og andre ulike hjelpemidler for døve og synshemmede.

Lord Nelson er ett av to skip Helsereiser tilbyr folk å være mannskap om bord i. Skipet ble sjøsatt i 1985 med et mannskap på 38 personer.

Fakta

Lord Nelson

Land: Storbritannia

Havn: Southampton

Byggeår: 1985

Lengde: 40.8 meter

Høyde: 33.6 meter

Rigg: Barque 3