Ras og flaum stenger viktige vegar i fylket

Nyheter

Tysdag ettermiddag har det gått ei rekke jordras etter flaum fleire stadar langs E39 i Jølster.

Store tre, røter, jord og steinar har kome ned i vegbana noko som fører til denne viktige vegen i fylket er stengd mellom Vassenden og Skei. Fleire stadar skal vegbana ha fått skader,

Bilar har stått faste mellom rasa, og folk blir berga med båt. I følgje NRK så var 60 personar evakuerte rundt klokka 20.00 tysdag kveld.

Mykje tyder på at det er så store skadar på vegen fleire stadar at den ikkje blir opna med det første. Det betyr at folk frå Nordfjord som skal til Førde må planlegge å køyrde over Måløy – Oldeide eller Stårheim – Isane og via Svelgen og Grov og Rv 5.

Tysdag kveld gjekk det fleire ras i Hyen i Gloppen kommune. På fylkesveg 615 mellom Hyen og Sandane har to elvar fløymd over vegen og det betyr at vegen mellom Sandane og Sunnfjord også er stengd.