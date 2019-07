Skadd måke skapar engasjement

Nyheter

Ifølgje vitner skal fuglen først ha blitt observert utanfor Måløy Brygge i går.

Fjordenes Tidende har prata med fleire som har sett fuglen. Ein av dei har også prøvd å hjelpe måken.

- Eg gjekk forbi i går kveld og då såg eg mange barn samla rundt måken. Eg ville sjekke kva det var, og det såg ikkje ut som den hadde det bra.

Personen ringde rundt til både dyrebeskyttelsen og veterinær. Ho fekk ikkje kontakt med førstnemnde, men vart råda av veterinær til å ta livet av den.

- Veterinæren sa eg kunne finne nokon med reiskap til å ta livet av den raskt. Eg ringde brannvesenet for hjelp, men dei meinte måken var heilt fin etter å ha sett på den.

I dag tidleg var måken framleis på same stad. Då kontakta vedkommande politiet, som skulle ta hand om saken.

- Då eg gjekk forbi for rundt 14.30 var den framleis på same stad.

I kommentarfeltet til eit Facebook-innlegg om måken er det fleire som lurer på kven som har ansvaret for å hjelpe.

Magne Husevåg i viltnemda i Vågsøy seier at også dei har blitt kontakta, men ikkje kan gjere noko med saken.

- Detter det eigarane av eigedomen som må ordne opp i, seier han.

Husevåg legg til at dersom ein kjem over skada dyr kan ein gjere to ting.

- Det eine er å få nokon til å avlive det dersom ein ser at det har det vondt. Det andre er å ta dyret med til veterinær, forklarar han.