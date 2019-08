Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Vebjørn Leite Olsen, Ungdomskandidat til Kinn Høyre og fylkesleder i Unge Høyre.

God eldre politikk = God ungdomspolitikk

Noen kaller det eldrebølgen. De framstiller det som en grå tsunami som vil slå inn over velferdssamfunnet med voldsom kraft. Men det sølvgrå skiftet er ikke et mareritt. Det sølvgrå skiftet betyr nye muligheter.

Nordmenn lever stadig lenger, og vi er allerede én million innbyggere over 60 år i Norge. En 65-åring kan forvente å leve både 20 og 30 år som pensjonist og 15–20 av dem som funksjonsfrisk. Samtidig som levealderen har økt og mange eldre har god helse, har pensjonsalderen gått nedover.

Utenforskap for eldre i arbeidslivet: Jeg vil ha et samfunn som gir eldre som kan og vil, muligheter til å delta lenger i arbeidslivet. Vi må gripe de mulighetene det gir. Vi må legge til rette for at alle som har god arbeidsevne, og som ønsker å stå lenger i arbeidslivet, kan gjøre det. Med bedre helse kan vi arbeide lenger. Likevel er det fortsatt holdninger, adferd og ordninger som kan virke ekskluderende for seniorer. Regjeringen ønsker at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet lenger.

Ingen seniorer skal diskrimineres: Deltakelse i arbeidslivet er viktig for hver og én av oss. Eldre får økonomisk handlefrihet, mulighet til selvrealisering og sosial inkludering, det fremmer likestilling, og ingenting motvirker inntektsforskjeller og fattigdom mer enn å stå i arbeid. Det har vi lykkes godt med i Norge sammenliknet med mange andre land. Men eldres sysselsetting er også viktig for fellesskapet. Ikke bare for den enkelte.Vår velferdsmodell forutsetter høy sysselsetting, og at vi finner en god balanse mellom yrkesaktive og pensjonister.

I dag går 60-åringer på rockekonsert sammen med barn- og barnebarn:Dei eldre holder seg yngre lenger. Jeg tror generasjonsgapet mellom unge og eldre er mindre nå enn tidligere, om vi ser bort fra digitale ferdigheter. Dagens 50- og 60-åringer driver med aktiviteter som var utenkelige for vår besteforeldre-generasjon da de var på samme alder. En kombinasjon av bedre helse, høyere utdanning og et godt arbeidsmarked er viktige grunner for at yrkesaktiviteten til folk over 60 år har økt siden år 2000. Pensjonsreformen, som gjør det mer lønnsomt å stå lenger i arbeid, og som har gitt større mulighet til å kombinere pensjon og arbeid, har også bidratt vesentlig til denne utviklingen.

Fornye eldrepolitikken: Den skal handle om mye mer enn pensjoner og omsorg. Den nye eldrepolitikken skal legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet hvis de slipper til, og at de møtes med forventninger om å leve aktive liv. Mange eldre har bedre utdanning, mer ressurser og bedre forutsetninger for å leve aktive liv enn tidligere generasjoner. Mange føler seg utenfor i arbeids- og samfunnsliv. Vi møter stengsler i arbeidslivet. Mange føler seg ikke velkommen i politikken, og mange opplever forutinntatte holdninger. På grunn av fødselsåret er vi uegnet. Dette vil Høyre gjøre noe med ved å skape et aldersvennlig samfunn.

Alle fortjener en verdig alderdom: Derfor har regjeringen lagt frem kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Vi går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.

Det blir stadig flere eldre i samfunnet. I 2040 vil det være mer enn 1,4 millioner mennesker over 65 år i Norge. Flere lever lengre, både med og uten sykdom. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det skal vi legge til rette for. Flere kommuner må tilby forebyggende hjemmebesøk for å sørge for at de eldre får den hjelpen de trenger. Vi vil også ta i bruk velferdsteknologi for å sikre at eldre kan bo hjemme lengre, som for eksempel trygghetsalarm, digital nattilsyn, multidose-dispensere, e-låser og digital.