Statsministeren besøker Flora, Bremanger og Vågsøy fredag

Nyheter

Solberg skal delta på arrangementer i Øygarden, Bergen, Alver, Førde, Florø, Bremanger og Måløy.

Statsministeren reiser sammen med fylkesordførerkandidat for Høyre, Silja Ekeland Bjørkly.

Fredag får Solberg seg en tur på sjøen da hun skal ta båten M/S Atlløy fra Florø til Bremanger.

Før det har hun besøkt Fjord1 og vært med på båtdåp av båten Evoy1 ved gjestebrygga i Florø.

I Svelgen besøker statsministeren Elkem Bremanger før hun senere på ettermiddagen ankommer Måløy.

I Måløy blir det anledning til å hilse på statsminiseren under et åpent arrangement på Torget. Høyre opplyser at det under arrangementet vil bli mat, taler og enkel underholdning.