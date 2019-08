Jaktar framleis på nye drivarar av kaféen

Nyheter

Etter at Nabben Pryd & Mote i juni annonserte at dei skulle stenge dørene, har det blitt arbeida med å finne nye drivarar til Havbris Café som ligg i same bygget i Selje sentrum.

I ein Facebook-status frå Havbris Café fredag morgon står det at kaféen går bra økonomisk og har fått gode skussmål frå mange, både lokale og tilreisande. Vidare står det at det er godt grunnlag for å drive og vidareutvikle spisestaden, og dei håpar at nokon vil drive dette tilbodet vidare. Førebels går drifta som vanleg.

Bjørn Berge, butikksjef på Bygger'n Selje i same bygg som Havbris Café, har dette å seie om situasjonen.

– Det eg kan seie er at per no er det ikkje nye interesserte. Det var ein som var på veg, men som av forskjellige grunnar likevel ikkje ville ta over, seier Berge.