Se jentene feire bursdag i 1956

Vågs­øy: Her er det burs­dags­sel­skap i Mål­øy, året er 1956, og Eli Op­pe­dal fyl­ler 6 år. På den tida var det stor stas med bløt­ka­ke når noe skul­le fei­res, og vi ser at det­te sel­ska­pet ikke var noe unn­tak i så måte. Og alle jen­te­ne har fått hver sin brus­flas­ke, ap­pel­sin­brus el­ler brin­ge­bær­brus. Ikke rart de smi­ler til fo­to­gra­fen! Rundt fest­bor­det sit­ter f.v. Jo­runn Kvamme, Anne Bru­voll, Kari Nord, To­ril Op­pe­dal, Kari Blaa­lid, burs­dags­bar­net Eli Op­pe­dal, Britt Dy­be­dal, Wen­che Kval­heim, Vig­dis Kval­heim, Ben­te Ber­stad (t.v.), Anne Brit Skram (t.h.), Gunn Kval­heim og Mar­gre­te Op­pe­dal. Det er in­gen tvil om at det var po­pu­lært for små­jen­te­ne å ha sløy­fe i hå­ret på den tida, for det har nes­ten alle!