Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen.

Kinn og et Senterparti i fremgang

Senterpartiets kandidat Fredrik Egebergs innlegg i FjT den 25. juni under overskriften «Klar melding ut» har fått et motsvar fra fire Høyre-politikkere den 12. juli i FjT. I dette innlegget kommer Høyre med en del tvilsomme uttalelser, lite fakta om Kinn, svak argumentasjon for fremtidens Kinn. Man tar i bruk honnørord som erstatning for den usikkerhet som preger Kinn per i dag.

Man kan ikke unngå å legge merke til Høyres svar til Ekeberg slik som dette, sitat: Senterpartiets budskap er et eneste paradoks. På den ene siden bøttes det på med svartmaling om Kinn, sitat slutt.

Man skulle ikke tro at toppolitikere kan mene og også skrive noe så naivt. De beskylder «Nei til Kinn» og andre debattanter for å bruke billig retorikk, selv beholder de sin egen retorikk og eget paradoks. Hvor er den handlefrihet med alle de planene for fremtiden som «ja til Kinn» hele tiden i media har snakket så varmt om.

På tross av stor kommunal gjeldsbyrde deler man i media ut glansbilder av store, dyre signalbygg slik som nytt rådhus, brannstasjon, idrettshall, og svømmebasseng. Så prøver de fire høyrepolitikerne å legge skylden for den frivillige innmeldingene av Vågsøy på regjeringen. Dette er en unnvikelse av fakta, det er kun Vågsøy og Ap og dermed kommunestyret som har skyld i dette. Like før jul i 2017 fikk Senterpartiet i Stortinget gjennomslag for frivillighet i kommunesammenslåingen. De som ønsket skulle få lov til det, og de som ville være i fred, skulle få lov til det. Men da det hadde vært klart fra dag én at Vågsøy skulle smugles inn i Kinn av Høyre og Ap måtte dette bestemmes på et hastemøte på kveldstid. Folk skulle holdes vekk fra å mene noe om sin kommune, slik at dette kunne foregå i ro og fred uten mas og tyting om eventuell folkeavstemning, diskusjoner i hverdagen og medieoppstyr. Denne handlingen har i dag skapt mye sinne og avmakt og frustrasjon over egne politikere. Man kan undres på hva disse 15 politikerne føler av sympati og forståelse overfor sine egne innbyggere, de er nok klar over hva de har vært med på politisk. En slik kompromissløs kommunepolitikk bør ikke få grobunn i neste periode.

Fredrik Egeberg er en politiker «fra folket» som har hatt sin egen mening om Kinn og sammenslåingen. De politikere som har sin forankring i hverdagsmenenskers behov og interesser, bør være høyt verdsatt i et kommunestyre.

Høyre og Ap setter hele Vågøsy i kok for at kommunen skal bli brakt inn i en forgjeldet kommune som Kinn, som en slags støtte med kapital. Skal Kinn og Vågsøy ha felles økonomi etter 2020 kan samlet lånegjeld komme opp i 2,5 milliarder. Så kan det bli gammel gjeld og nye banklån. Stor pristigning for varer og tjenester, store kostnader ved å drive to kommuner som er adskilt. Over to-tre år nye rentehevinger. Er det fortsatt «ja til Kinn» -politikken som fortsatt tror og stoler på at fremtiden blir lysere og bedre økonomisk enn tidligere når to kommuner skal drives med alle kommunale gjøremål og arbeid, som høyere lønn, rekvisita, vedlikehold, ploging om vinteren og alle andre utgifter. På grunn av dårlig kommuneøkonomi blir det nok to kommunale budsjett fordi dårlig økonomi kan kreve det, så blir dette aktuelt så er man vel ikke sammenslått etter 1. januar 2020 heller.

Den 9. september skal endelig demokratiet være en støtte og et hjelpemiddel for velgerne i Vågsøy.

Senterpartiet har programfestet nei til kommunesammenslåing og sentralisering. Stem Senterpartiet så er dere med på å fornye Vågsøy kommunestyre.