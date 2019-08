Skryt til alle som brukte bilbelte

Nyheter

Ove Magne Garlid i Statens vegvesen vil skryte av lovlydige og flinke bilførarar etter ein trafikkontroll i Selje og på Stadlandet onsdag.

Alle dei 38 bilførarane og passasjerane som vart stansa i kontrollen brukte bilbelte.

- Dette er vi særs fornøgde med. Det er viktig at folk brukar bilbelte, seier Garlid.

To bilførarar fekk gebyr for manglande dokumeent i bilen under køyring.

Det vart i tillegg skreve ut tre mangellappar for tekniske manglar.

Tysdag hadde Statens vegesen kontrollar på Nordfjordeid og Stryn.

I denne kontrollen vart det skreve ut to gebyr for manglande vognkort, pluss tre mangelsetlar for tekniske manglar på bilane.

I tillegg fekk ein sjåfør skriftleg advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.