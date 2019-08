No kan du førehandsstemme

Nyheter

Ein kan førehandsstemme i alle kommunar, uavhengig av kvar ein er busett. Dersom ein stemmer i same kommunen som ein er folkeregistrert i, er valhandlinga tilsvarande som på valdagen, der ein kan gje ekstra personstemmer og slengarar og legge stemmeseddelen rett i valurna.

– Er ein veljar i ein annan kommune kan ein også stemme her, men då må ein bruke ein sentral stemmeseddel. Der kan ein stemme på parti, men ikkje gje ekstra personstemmer eller slengarar, seier tenesteleiar i Vågsøy kommune, Linda Larsen.

Ho oppmodar til å stemme i god tid dersom stemma skal sendast til ein annan kommune, for å sikre at den kjem fram i tide.

I nye Kinn kommune kan ein stemme på rådhuset i Måløy og på tenestetorget på Flora samfunnshus. Larsen seier at innbyggjarar på øyane utanfør Florø kan førehandsstemme med båt.

Dersom ein ikkje har moglegheit å møte fram i vallokalet, kan ein ringe til sentralbordet i kommunen og søke om å få stemme heime.

Det blir institusjonsstemming i forkant av valdagen.

Tenesteleiaren opplyser vidare om at servicetorget i Måløy vil ha ope to laurdagar og langope to torsdagar i forkant av valdagen. I Florø vil tenestetorget vere ope ein laurdag og langope ein torsdag. I tillegg kan ein stemme innanfor opningstidene til begge stadene.

– Vi skal sørgje for at alle som kjem hit får gjennomføre eit fritt og hemmeleg val, og vi er behjelpelege dersom nokon har spørsmål eller treng hjelp, avsluttar Linda Larsen.

Førehandsstemming i Bremanger kommune

I Bremanger kommune kan ein stemme på rådhuset i Svelgen innanfor dei vanlege opningstidene. Der blir det langope ein dag og laurdagsope ein gong før valdagen.

I tillegg blir det moglegheit å førehandsstemme på forskjellige plassar i kommunen på desse datoane:

Bremanger, Haugetun: 22. august, 31. august og 3. september

Davik, Klokkartunet og Nærbutikken: 28. august

Ålfoten oppvekstsenter: 28. august

Svelgen, Elkem: 30. august

Kalvåg, Bremanger sjukeheim og Knutsenhuset: 3. september

Kolset oppvekst: 4. september

Berle grendahus: 4. september

Svelgen omsorgssenter: 5. september

Førehandsstemming i Vanylven kommune

I Vanylven kan ein førehandsstemme på Vanylven rådhus innanfor opningstidene. I tillegg blir det laurdagsope ein dag og langope ein torsdag.

Førehandsstemming i Stad kommune

Her kan ein førehandsstemme i kommunehuset i Selje, på Eid rådhus og Eid bibliotek innanfor opningstidene.

Valdagen er måndag 9. august.