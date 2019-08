Er blant verdas beste cruisehamner

Nyheter

– Dette vart feira med kake, som det seg hør og bør. Det viktigaste med denne nominasjonen er at vi får anerkjenning for jobben vi har gjort og at vi blir lagt merke til. Det er jo slik at reeiarlaga kan velje om dei vil reise til Olden og Flåm, eller Barcelona og Roma eller Miami og Barbados, seier driftsleiar Sølve Oldeide i Nordfjord Havn.