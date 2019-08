Fekk orientering om stormarkedet

Nyheter

Kjøpesenteret i Deknepollen har lenge hatt eit ønske om å utvide arealet sitt, men har møtt på utfordringar som gjer at dette til no ikkje har gått i orden. I desse dagar blir det arbeida med ei kjøpesenterforskrift som skal seie kvar i fylket og kommunane ein kan bygge store areal for å drive handel.