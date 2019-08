Set fleire bussar føre utvida ungdomskort

Nyheter

– Arbeidarpartiet har føreslått å utvide ungdomskortet til å inkludere også 23-åringane, mot at det i dag inkluderer ungdom opp til 20 år. Men det ein gjer ved å gå inn for noko slik er å bruke enda meir pengar på dei som allereie har eit kollektivtilbod, i staden for å prioritere midlane mot å utvide kollektivtilbodet for dei som ikkje har det, seier Hagen.