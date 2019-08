Meiner det ikkje er nødvendig å setje frist

Nyheter

For over to månadar sidan bad Sogn og Fjordane fylkeskommune Vågsøy kommune om ein uttale til ei klage frå grunneigarar på Silda. Klagen omhandla løyvet som er gitt til det planlagde oppdrettsanlegget utanfor øya. No har klagarane sendt purring til fylkeskommunen, og bedt dei om å setje frist for svar.