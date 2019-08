Mener det er enorm frustrasjon i partiet

Nyheter

Det melder Klassekampen.

Ifølge dem ulmer det nå i et allerede hardt presset Venstre, og nå tar Landsverk til orde for å sette ord på frustrasjonen.

– Dette er absolutt ikke en sak vi hadde trengt å diskutere overhodet. At Frp velger å komme med et slikt utspill, at de forsøker å sette Venstre sjakk matt og at vi skal sitte igjen med svarteper, det reagerer jeg sterkt på, sier Landsverk, og fortsetter:

– Vi har signert en avtale som alle fire partier gikk inn for på Granavolden. Den velger vi å forholde oss til. Når Frp nå forsøker å gjøre dette til en sak der det er Venstre som er problemet, så er det et spill for å få tilbake bompengevelgere som har forlatt dem. Jeg opplever det Frp gjør som ureint trav.

Vanylven-ordføreren understreker at regjeringserklæringen uansett gjelder om man ikke skulle bli enige om en ny bompengeavtale.

– Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen.