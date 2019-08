Ministeren fikk prøve seg som mannskap

Nyheter

– Opp gjennom årene er kvotesystemet blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. De fleste er enige i at det er på tide å forenkle og modernisere dette systemet. Og det er det overordnede målet til regjeringa med endringsforslagene våre. Vi vil lage et system som er enklere, mer effektivt, mer fleksibelt og mer forutsigbart, både for næringsaktørene og for forvaltningen, sa fiskeriminister Harald T. Nesvik.