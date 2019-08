Ordføraren helste velkommen til nytt skuleår

Nyheter

Ordføraren fortalde at ho håpte studentane vil trivst i kommunen, og poengterte at utdanningsmiljøet rundt skulen, i samband med Måløy vidaregåande skule, er svært viktige for både kommunen, næringslivet og lokalmiljøet.

Fagskulen i Måløy gir to-årig yrkesfagleg høgare utdanning. Etter to år har studentane 120 studiepoeng og dei har tileigna seg all teorien dei treng til å løyse internasjonale sertifikat på høgast nivå.

Fagskulen utdanner dekksoffiserer (styrmenn) og maskinoffiserer (maskinister). Etter endt utdanning kan ein gå vidare på høgskule og byggje på til bachelor eller master, eller gå ut i kadettid for å samle nok fartstid til å løyse sertifikat.