Vil låne tannlegar med naboane

– Fylkeskommunen er pålagd å tilby tannhelseteneste til alle under 18 år. No er det slik at dersom ein skal på ei undersøking som tek 15 minutt så må ein bruke fleire timar på reise. I tillegg må kanskje foreldre ta seg fri frå jobb, forklarar Paul Jacob Helgesen, leiar i Stad Sp.