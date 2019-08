Vil ha bybuss i Vågsøy

– Behovet er stort for ein bybuss i Vågsøy, og det må kome raskt, seier Kinn Venstre sin ordførarkandidat Jacob Nødseth. No vil partiet kjempe for betre og meir regelmessige kommunikasjonar mellom bygdene i Vågsøy og Måløy sentrum.