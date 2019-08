Tone Holvik ny samhandlingssjef i Helse Førde

Nyheter

Sidan 1. oktober i fjor har ho saman med Margun Thue vore konstituert i stillinga. Holvik skal i tida framover få nødvendig støtte slik at ho både kan ivareta både samhandlingsoppgåvene og stillinga som stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus.

- Helse Førde oppretta stilling som samhandlingssjef i 2010. Etter at stillinga vart ledig i 2018, valde Helse Førde ei intern løysing der Tone Holvik og Margun Thue vart konstituert i stillinga med 50 prosent kvar. Denne løysinga kom ikkje i gang, og det er no beslutta at Tone Holvik ha stillinga aleine. Ho har lang erfaring frå arbeid i kommune og spesialisthelsetenesta, og kjenner arbeidsområdet og fylket godt, skriv Helse Førde i ei pressmelding.

- Samhandling med kommunar og andre eksterne aktørar er ein viktig del av oppgåvene til stadleg leiar ved lokalsjukehusa, seier Holvik.

- Det er såleis mogeleg å kombinere desse to funksjonane på ein god måte, særleg ved hjelp av eit godt støtteapparat.

- Tilfredsstillande løysing

Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, trur ein no har funne fram til ei løysing som vil fungere tilfredsstillande.

- Vi har i denne situasjonen kome fram til at beste løysinga blir at Tone Holvik tek hand om oppgåvene som samhandlingssjef, seier Arve Varden.

Helse Førde samarbeider breitt med brukarorganisasjonar, kommunane i Sogn og Fjordane og ei rekke andre etatar og aktørar. Samhandlingssjefen har overordna ansvar på dette området, mellom anna for å styrkje dei heilskaplege og koordinerte tenestene ut til brukarane av helse- og omsorgstenester her i fylket. Styret i helseføretaket har nedfelt dette i ein eigen samhandlingsstrategi.