Vil jobbe for oppstart i 2021

Nyheter

Fylkesordførerkandidat for Vestland FrP, Terje Søviknes, fikk orientering om Stad skipstunnel i Måløy i dag. Styringsgruppen for Stad skipstunnel, ved Rolf Domstein og Randi Humborstad, kunne fortelle at de har store forventninger til regjeringen, og håper nå på oppstartsmidler på neste års statsbudsjett.

Etter at Kystverket, etter bestilling fra Samferdselsdepartementet, har fått ned kostnadene i prosjektet, og mener at de kan bygge Stad skipstunnel for 2,7 milliardr kroner (2019 kroner), noe som er nærmere 300 millioner kroner under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan, så har pådriverne for Stad skipstunnel stor tro på snarlig realisering av prosjektet.

Samferdselsministeren signaliserte i et møte med Kystverket på Åheim 9. august at han er meget fornøyd med den siste rapporten fra Kystverket. Han uttalte til pressen at han tror saken blir avgjort i løpet av høsten, og at han tror regjeringen vil levere et styringsdokument til Stortinget i løpet av høsten. Samferdselsministeren kunngjorde også at han vil innfri valgløftet om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel.

- Vestland FrP er klare for oppstart av Stad skipstunnel i 2021! Dette handler om mer gods på kjøl, sikkerhet, reduksjon i klimagassutslipp, mulighet for hurtigbåt Bergen-Ålesund, samt reiselivsutvikling, sa Terje Søviknes.

Stad skipstunnel har bred støtte fra et samlet Vestland og det sterke næringslivet på kysten. Styringsgruppa for Stad skipstunnel forventer nå at regjeringen følger opp Nasjonal transportplan, og bevilger oppstartsmidler på statsbudsjettet for 2020. Dette for å nå målsettingen i NTP om byggestart i 2021. Kystverket foreslår en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.