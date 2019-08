Nyheter

- Vi har sendt ut farevarsel orange nivå, svært kraftige regnbyger, skriver yr.no.

Ifølge yr.no skal det våte været avta natt til torsdag.

- Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager, skriver de på sine nettsider.

Det er også fare for flom og skred.

Sjekk detaljert værvarsel her