Trur fjordfylket får ei tydeleg stemme

– Det blir peika på at det er få førstekandidatar frå Sogn og Fjordane, men ser ein på listene i sin heilskap har partia jamt over vore flinke til å løfte fram kandidatar frå begge fylka. Om valresultat og styrkeforhold blir om lag det same som for fire år sidan vil Sogn og Fjordane vere overrepresentert i den nye fylkestinget, seier Flo, som opphavleg er frå Bryggja.