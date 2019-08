Nyheter

Utrykkingspolitiet har hatt kontrollar ulike stadar i Eid i dag, onsdag.

I eo 50-sone i sentrum sjekka dei farten. Her stansa dei seks bilførarar for å køyre for fort. Høgste fart vart målt til 62 kilometer i timen opplyser politiet.

I same kontrollen fekk to bilførarar forenkla førelegg og prikkar for å snakke ulovleg i handholdt mobiltelefon.

Tidlegare på onsdag så hadde dei ruskontroll på Rv 115 nær Nordfjordeid sentrum.

Her måtte 107 bilførarar blåse. Alle var lovlege, opplyser UP.