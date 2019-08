Elskar å jakte hjort på slektsgarden i Vetvik

Nyheter

– Det er noko med roa når du kjem dit, til ein plass utan veg, straum eller folk. Og sjølvsagt spenninga med å gå på jakt. Du høyrer over radiosambandet at nokon av dei andre har fått opp eit dyr. Kjem det til deg der du sit på post? Spenninga du føler, og ikkje minst pulsen når du får oppleve å ha eit dyr i siktet, forklarer Ragnhild Marie om grunnen til at ho er ein ivrig jeger.