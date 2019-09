Vil skape vekst med betre planarbeid

Nyheter

I samband med valdebatten på Parken Kulturhus på Raudeberg onsdag vart det lagt fram statistikk som viser at Sogn og Fjordane har tapt andelar av landsproduksjonen i oppdretts-næringa. I 1998 stod fylket for 10 prosent av produksjonen, i 2018 var delen redusert til sju prosent. Det vart peika på at det har vore vekstutfordringar sidan 2012, trass i at omsetnaden av produksjonen auka frå 801 millionar i 1998 til 4,5 milliardar kroner i 2018. Dette ifølgje tal lagt fram av Sjømat Norge.