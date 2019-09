Brannen er sløkt i næringsbygg

Nyheter

Like etter klokka 09.00 søndag morgon rykte naudetatane ut til ein butikk i eit næringsbygg i Gate 1 i Måløy.

Det var meldt om brann og mykje røyk.

Litt før klokka 09.30 så melder Vest Politidistrikt at brannen er sløkt.

To personar som budde på hybel i bygget var evakuert.

Brannen har starta i delen av bygget der det er ei matvareforretning som sel asiatisk mat.

– Det har vore brann med opne flammer inne i matbutikken. Den er no sløkt av brannvesenet, og vi driv med utlufting. Vi held også på med evakuering i delen av bygget der det er hyblar, seier politibetjent ved Vågsøy lensmannskontor, Jan Arild Nervik, til Fjordenes Tidende.

Han seier at det er for tidleg å seie noko om korleis brannen har starta, men at saka vil bli etterforska. Nervik seier at brannen ikkje spreidde seg, men at delar av bygget har fått røykskader.

– Den opne flamma der det har brent begrensa seg til bygget der matvarebutikken er, men røyken har siva litt inn i andre delar av bygget, seier politibetjenten.