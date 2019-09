Nyheter

– Problemet på kysten er at vegen til dei som bestemmer er lang, anten dei sit i Oslo eller på Leikanger. Vi har mista mange statlege arbeidsplassar uavhengig av om den som har leia landet har heitt Erna eller Jens. Vi bli små i den nasjonale konteksten (...). Venstre har foreslått eit Statens hus, som handlar om å skape klynge rundt det som fungerer, men då må det vere noko der frå før. Her er det så lite att, at ei Statens hytte hadde vore nok, uttalte Jacob Nødseth (V), som i likskap med alle dei andre i panelet ville jobbe for å få fleire statlege arbeidsplassar til nye Kinn kommune.