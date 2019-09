Arrangerer tre debattar i kommunen før valet

Nyheter

Først ute er Fagforbundet. Måndag 2. september arrangerer forbundet paneldebatt i Svelgen Samfunnshus.

– Alle listetoppane til dei seks partia som stiller til val kjem. Debattleiar er Eldgrim Fossheim, tidlegare NRK-journalist, fortel Fagforbundet, og legg til:

– Det vil bli tatt opp mange spennande saker; korleis stiller partia seg til Kinn i framtida, landbasert vindpark i ytre Bremanger, buplikt i sentrumsnære strøk, eigedomsskatt, heile kommunale stillingar/innleige frå bemanningsbyrå, framtidig skulestruktur og vinmonopol – for å nemne noko.

9. klasse ved Svelgen oppvekst har i tillegg kafé til inntekt for Polen-turen sin.

Tysdag vert det så debatt med dei same listetoppane på Davik oppvekst i Davik. Møteleiar her er Roar Førde, før det onsdag er klart for valdebatt i Kulturhuset Heimen på Hauge i Ytre Bremanger. Debattleiar her er Arve Solbakken.