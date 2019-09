Har du noko på hjartet før valet?

Nyheter

Det er i stor pågang av debattinnlegg i Fjordenes Tidende om dagen. Det er mange som vil ytre seg om sine hjartesaker inn mot kommune- og fylkestingsvalet som skal vere 9. september.

Redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge seier at siste frist for debattinnlegg i papiravisa er torsdag 5. september klokka 10.00.

Siste frist for innsending av debattinnlegg på nett vil vere laurdag 7. september klokka 22.00.

– Vi prøver så godt vi kan å behandle alle parti så likt som mogleg. Og så ynskjer vi oss ein sakleg debatt der dei som debatterer held seg til sak og ikkje usaklege og krenkande personangrep. Vi kan nytte oss av retten til å kutte i innlegg som har krenkande ytringar, seier Wåge, og held fram:

– Det skal være rom for friske meiningar om sakene som blir debattert. Oppmodar alle om å debattere sak og ha respekt for andre. Møt meiningar med argument i staden for personangrep.