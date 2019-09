Prioriterer vegar og hurtigbåt

Nyheter

– Eg vil prioritere E39, der gul stripe må kome før store bruprosjekt. Vi må utvikle tilføringsvegane til E39 som i mange tilfelle er i dårleg stand. Hurtigbåten mellom Bergen og Selje skal oppretthaldast og utviklast med rute vidare gjennom Stad skipstunnel. Eg meiner også bruprosjektet Lote-Anda er så solid at viss prosjektet klarer å levere på ferjeavløysingsmidlar og bompengar, så trur eg det blir realisert. Det er veldig viktig at vi er omforeint om prioriteringane, for det er semje som står seg i den lange samanhengen når det gjeld prosjekt som er tidkrevjande å realisere, uttalte Osdal.