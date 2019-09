Nyheter

– Frokostmøtene til Måløy Vekst er populære med veldig bra oppmøte. Dette viser at slike møter er en fin arena for næringsliv og kommune å møtes på, og få faglig påfyll. Det er veldig kjekt å se at det nå er flere fra kommunen og den nye Kinn administrasjonen som kommer på frokostmøtene våre, sier Sissel Wik, prosjektleder i Måløy Vekst.