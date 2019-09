Vil støtte og utvikle lokalt næringsliv

I 2018 omsette verksemda Babord for 630 millionar kroner. Av dette kom 270 millionar frå verksemda Stadyard AS. Av Stadyard AS sin omsetnad gjekk 120 millionar tilbake til lønnsmottakarar og næringsliv i Vågsøy.