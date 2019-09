Baugen er vedtatt som Kinn sitt nye kommunevåpen

Nyheter

Vedtaket blei vedtatt som det låg føre:

1. Baugen vert kommunevåpen for Kinn.

2. Prosjektrådmannen held fram arbeidet med Geelmuyden Kiese, Oslo, og A til Å, Florø, i samsvar med avtale.

Bakgrunnen for val av kommunevåpenet var at fellesnemnda avgjorde at det skulle vere folkerøysting om nytt kommunevåpen.

Den skjedde i samarbeid med Fjordenes Tidende og Firdaposten. 6.187 røysta i avstemminga. Baugen fekk der 3.108 røyster og vann med 45,59 prosent. Forslaget med Kinnaklova og Kannesteinen kom på andre plass med 40,66 prosent. Fyr-forslaget kom på tredje plass med 13,75 prosent av røystene