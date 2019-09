Eigaren er langt nede etter å ha vore forfølgd av ei rekkje uhell

Nyheter

– Eg er deprimert over det som har skjedd. Eg har hatt mykje uflaks i det siste. For fem månader sidan vart eg alvorleg skada i ei ulukke på Måløy Verft. Eg er framleis ikkje frisk og kan ikkje løfte tungt. I tillegg vart bustadhuset vårt i Måløy råka av brann i 2016. Eg føler eg har hatt min del av uflaks, seier Alabdullah via tolk til Fjordenes Tidende.