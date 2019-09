Etablering av egen barnevernsinstitusjon kan skaffe flere titalls statlige arbeidsplasser til Kinn

Nyheter

- Dette er en positiv sak. Her har vi mulighet for å etablere varige statlige arbeidsplasser der en slipper å reise til Stortinget for å søke om bevilgninger over statsbudsjettet. Det er et skrikende behov for barneverninstitusjoner som tenker nytt, der omsorg er mer enn oppbevaring. Og det er et skrikende behov for flere barneverninstitusjoner av god kvalitet. Her er svaret på de utfordringene, sa Jacob Nødseth (V).