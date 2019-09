Arbeiderpartiet vant årets skolevalg

Nyheter

– Vi er veldig glade for at vi får et så godt resultat i et lokalvalgår. Hele AUF-laget har stått på for å få til dette. Det har vært hektiske, men morsomme uker med skolevalg, sier fylkesleder i Vestland, Leonora Hjelle i en pressemelding.

Nesten 400 skoler og 200.000 elever over hele landet har deltatt i årets skolevalg. AUF i Vestland har vært i flere skoledebatter og snakket med elever i fylket om lokalvalget og sakene man går til valg på.

– Dette skolevalgresultatet viser at unge i Vestland ønsker en annen retning for det nye fylket vårt enn den som Høyreregjeringen fører i dag.

Fylkeslederen kaller resultatet av skolevalget ungdommens folkeavstemning om Frp- og Høyre-regjeringen.

– Vi har sett flere ganger at regjeringen ikke lytter til oss unge og dette er vår måte å si fra på.

– Vi krever å bli tatt på alvor når vi sier at vi trenger handling mot klimaendringene, at vi trenger en skole der alle blir sett og at en ikke strammer inn på abortloven, avslutter Hjelle.