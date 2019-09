Her kan du følge den spektakulære turen til Hornelen

Nyheter

I denne saka kan du følge streaminga frå vandringa. Videoen lar seg dessverre ikkje avspele i nettlesaren Chrome på fjt.no, men fungerer i Internet Explorer og Safari.

– Hornelen er eit av dei mest kjende heksefjella, her ville overtru ha det til at heksene samla seg til fest både julenatt og jonsoknatta for å danse og feire med Fanden. Målet er å gjere Hornelen kjent som «Segnfjellet i Norge» ved bruk av teknologi. Vandringa vil også bli strømma i sosiale kanalar for at heile Norges befolkning skal kunne ta del i denne historiske vandringa, medan vår alles kjære Toralv Maurstad vil leie sendinga, heiter det i ei pressemelding frå Knutholmen.

Skodespelar Toralv Maurstad, med røter frå Nordfjord, vil leie sendinga med segn og historier i lag med Arne Sølvberg, ein lokal norsk folkemusikar med godt fotfeste innan Nordfjordtradisjonen. Arne vil i løpet av turen ta fram hardingfela og på toppen vil han spele «Trollkjerringslått frå Hornelen».

Basehopparen Even Flo og Espen Fadnes vil hoppe frå sjøklippa slik som segnet seier at heksene gjorde for å kome seg til og frå Bloksberg.

Det mest kjende segnet om Hornelen fortel om kong Olav Tryggvason som klatra opp i fjellet og festa skjoldet sitt øvst i fjellveggen. Då ein av hirdemennene blei freista til å klatre opp for å hente skjoldet, sette han seg fast og kom seg ikkje ned att. Det vart fortalt at Olav Tryggvason klatra opp, tok mannen under den eine armen og berga han trygt ned att. Thorbjørn Ruud Hagen vil den 7. september gjere ære på Olav Tryggvason si bragd og klatre opp den stupbratte fjellsida.