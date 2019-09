Inviterer til marin karrieredag

Nyheter

Denne er tenkt for elevar i Vågsøy og Flora, og over 150 elevar blir då samla for å ha speeddate, føredrag og nettverksbygging.

– I ei stadig veksande næring, vil det å ha tilgang på kvalifisert arbeidskraft bli stadig viktigare. Skal vi lukkast med framtidig rekruttering, er det viktig å kople elevar og studentar opp mot næring tidleg i utdanningsløpet. Ungdomen må møte næring for å lære, bygge relasjonar og få kjennskap til alt det lokale bedrifter har å by på innan bransjene havbruk og fiske, skriv arrangørane i ei pressemelding.