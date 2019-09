Vil ha aktivitetskort i Kinn

Nyheter

Ordførarkandidat for FrP, Frank Willy Djuvik, meiner at Kinn kommune må søke om å verte forsøkskommune for aktivitetskort for barn og unge i familiar med låg inntekt. Regjeringa sett no av 50 nye millionar i statsbudsjettet for kommunar som ynskjer å prøve ut ordninga.