Presenterte løsning for hurtigbåt med nullutslipp

Trøndelag fylkeskommune mottok denne uken resultatene fra et utviklingsprosjekt der visjonen har vært å «..initiere utvikling av en teknologi som ikke eksisterer og som industrien ikke vet om de får til å levere». En av de fem gruppene som har hatt utviklingskontrakt med Trøndelag Fylkeskommune er Transportutvikling. Under et storslått arrangement på Scandic Hell på Værnes presenterte prosjektleder Stig Nerdal i Transportutvikling AS resultatene fra arbeidet til gruppen.

– Vårt konsortium er sammensatt av aktører med teoretisk god kunnskap og lang erfaring både fra utvikling, drift og bygging av hurtigbåter sier Stig Nerdal.

I tillegg til Transportutvikling AS har konsortiet bestått av følgende aktører: Stadt Towing Tank AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Profjord AB, FosenNamsos Sjø og Siemens.