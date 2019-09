Nyheter

Utrykkingspolitiet hadde kontroll av trafikken på Rv 15 på Almenningsfjellet i Vågsøy i dag, måndag.

To bilførarar fekk prikkar og bot for å ha snakka ulovleg i mobiltelefon.

Tre bilførarar fekk bøter for å ha køyrd for fort i 80-sonen. Up opplyser at høgste fart var 95 kilometer i timen.