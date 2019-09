Tok skilta på bilen der det var tukla med fjørene

Nyheter

Statens vegvesen har hatt trafikkontroll på Rv 15 på Kjøs i dag. 30 køyretøy vart kontrollerte, opplyser dei.

To førarar fekk gebyr for manglande dokument. Det vart utferdiga mangellapp for tekniske manglar på 2 køyretøy.

Eit vogntog var for tungt og dette førte til eit gebyr på 3.350 kroner. I tillegg måtte føraren laste av på staden. Ein førar måtte rydde i frontruta.

Eit køyretøy vart tatt med tilbake til trafikkstasjonen for kontroll. Under kontrollen vart det avdekt at fjørene framme var kappa.

- Dette er noko vi ser svært alvorleg på. Køyretøyet vart avskilta på staden, opplyser Ove Magne Garlid i Statens vegvesen.