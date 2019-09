Inviterer til konferanse om kystens framtid

Nyheter

Her vil blant annet stortingsmeldingen om kvotesystemet i fiskeriene være på agendaen.

– Målgruppen for konferansen er aktive fiskere, andre næringsaktører, samt forvaltning og de politiske miljøene, forklarer daglig leder i fiskarlaget Henriette Skaar.

Til å holde innlegg om kvotemeldingen kommer advokat Bjørn Sørgård fra advokatfirmaet Haavind, administrerende direktør i Fiskebåt Audun Maråk og daglig leder i Fiskarlaget Nord, Jon Erik Henriksen.

Under temaet om fiskerihavnene kommer landsstyremedlem Geir Magne Røys, Bård Sandal som er fylkesdirektør i regional utvikling i Hordaland og påtroppende fylkesdirektør for innovasjon og næring i nye Vestland, samt stortingsrepresentant for Høyre, Tom Christer Nilsen.

Bedriftsrådgiver Steinar Ryland i Sparebanken Sogn og Fjordane skal holde innlegg om fiskerinæringens betydning for kysten.

– Det vi håper å oppnå med denne konferansen er at lokale og sentrale politikere skal forstå hvor viktig denne næringen er for kystsamfunnene, sier Skaar.