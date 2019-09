Nytt senter skal ta vare på historia

Nyheter

– Selje har i mange år vore eit naturleg sentrum for pilegrimar og andre som er opptekne av kultur og historie. Klosteret har vore eit fyrtårn i reiselivet, og Selje Hotel var blant dei som fokuserte mykje på dette tidlegare. Men dei siste åra har det vore ei forvitring av denne satsinga, og vi har leita lenge etter korleis vi kan kome på offensiven, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF).

Torsdag presenterte designverksemda Blåmyra si konseptskisse for eit kunnskaps- senter og eit pilegrimstun ved den heilage øya Selja. Kunnskapssenteret har frå designarane si side fått namnet Kjelda, og målet er å sikre ei heilskapleg og sterk oppleving kring unike og kulturhistoriske Selja.

– Det som Blåmyra presenterte var den naudsynte retninga vi trengde. Dei har på ein fantastisk måte tatt historia til øya og bakt det inn i eit kunnskapssenter, seier Osdal.

– Må formidlast

Innhaldet i Kjelda skal vere tilrettelagt for born og vaksne, og ein skal kunne få informasjon på ulike nivå. Dette inneber at det både skal vere mogleg å gå ei lettfatteleg forståing for historia til Selja, samstundes som ein tek sikte på å samarbeide tett med planlagde Selja pilegrimstun, og vil elles vere ein sentral stad for å tematisk byggje vidare på historia som Sagastad formidlar.

– Klosterhistoria må formidlast. Vi har også området på Bø, der vi i dag berre ser konturane av historia som har skjedd. Det er utruleg mykje meir kunnskap vi kan hente ut. Eit senter vil vere ein pådrivar til å drive fram meir arkeologiske utgravingar og forsking, meiner ordføraren.

Osdal meiner ein kan bake fleire tradisjonar og historier inn i ein sentertanke.

– Vi må få eit senter for formidling av kulturlandskapet. Vi har natur- og fuglereservat, utvalde kulturlandskap, kandidatområde for landskaps- verneområdet og er i startgropa for ein mogleg etablering av eit marint verneområdet. Heile Stadhalvøya inklusiv Selja er unik, seier Osdal, og legg til at også kunst og musikk også må få det fokuset det fortener.

– Vi har kunstnarane frå Sigrid Undset som ønskte å bu på øya, til Hartmann, Tunold og Amdam, og til dagens rike kunstmiljø i området. Vidare har vi folkemusikarane. Den kutur- og kunsttradisjonen vi har hatt, og har, i Selje fortener å få si rettmessige merksemd. Draumen er å få dette òg inn i ein sentertanke. Så ein skjøner at vi har enormt mykje å vere stolt over og som fortener større merksemd.

Må få med seg næringslivet

Fellesnemnda for nye Stad kommune sa i sitt møte torsdag at dei sluttar seg til intensjonen om eit kunnskapssenter og eit pilegrimstun.

– No tar vi saka til formannskapet i Selje, der vi skal ha ei sak om finansiering av forprosjekt som baserer seg på det Blåmyra har presentert.

Startar opp sitt eige designstudio I sentrum av kystbygda har tre heimflytta seljeværingar starta designstudio. Inspirert av eit av dei norrøne namna for havet, Blåmyra, håper dei å bidra til lokal verdiskaping.

Osdal meiner kommunen er i ein heldig posisjon med tanke på finansiering av eit slikt kunnskapssenter.

– Selje kommune har ei drift som går bra og vi har midlar på bok. Vi er i ein slik posisjon av vi kan ta prosessen vidare. Men skal vi lukkast er det heilt naudsynt at vi næringslivet blir med og støttar opp og er med å finansiere eit slikt senter. Eit slikt senter kan bety enormt for marknadsføringa av regionen og for Selje som turistdestinasjon.

– Får vi med oss næringslivet, kommunen og fylkeskommunen trur eg vi vil vere i posisjon til å få midlar også frå staten, avsluttar Osdal.

Vil bygge pilegrimstun

I tillegg til eit kunnskapssenter beskriv prosjektskissa om Kjelda eit pilegrimstun i Selje.

– Selje Hotel var eit flott vertskap for pilegrimane, men no treng vi ein stad der dei kan få seg ei billig overnatting, ta seg ein dusj og få seg noko mat, seier Stein Robert Osdal.

Han meiner dette er noko kommunen må satse på, uavhengig av om dei blir vertskap for eit regionalt pilegrimssenter i framtida.

– Vi ser Selja som eit sentrum for heile pilegrimstradisjonen, og denne tradisjonen ønskjer vi å løfte frå Rogaland til Nidaros. Vi er ikkje avhengige av å få eit regionalt pilegrimssenter, men det er ein posisjon vi ønskjer å ta og vil ta, konstaterer Osdal.

Vurderer ulike plasseringar

Selje-ordførar Stein Robert Osdal er klar på at eit kunnskapssenter og eit framtidig pilegrimstun ikkje skal ligge på Selja.

– Fellesnemnda har samrøystes slutta seg til intensjonen i konseptskissa, som byggjer på at kunnskapssenteret og eit pilegrimstun skal ligge på fastlandet. Vi skal ikkje ha kommersiell aktivitet på øya, slår Osdal fast.

Ordføraren kan sjå for seg fleire aktuelle plasseringar, men fortel at ein har eitt spesielt auge for prestegarden i Selje når det gjeld eit pilegrimstun.

– Det er ein idé, men det er eit langt lerret å bleike om ein går for prestegarden, seier Osdal og utdjupar:

– Då må ein først ha avtale med OVF og Bjørgvin bispedøme, og presten må få nytt husvære i Selje. Men vi har eit blikk på prestegarden, den har ei fantastisk historie som kan knytast inn i eit slikt konsept som vi ser føre oss.

Osdal gler seg til å sjå kva som kan kome ut av planane.

– Klarer vi å gripe moglegheitene og få fleire bein å stå på, så er eg sikker på at dette kan bli eit nasjonalt ikon for formidling, meiner ordføraren.