Skuffa over valresultatet og eit mandat mindre enn før

Nyheter

– Vi er ikkje nøgd med tilbakegang, og er skuffa over å miste eit mandat i kommunestyret. Men vi skal «brette opp ermene» og stå på for å få gjennomslag for god Høgre-politikk i Bremanger den komande fireårsperioden, seier listetopp Elisabeth Birkeland Hatlenes.